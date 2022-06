Ballottaggio, nuovo appello del centrodestra ai Liberali: “Incontro per coinvolgervi nella squadra che amministrerà Piacenza”

“Mancano pochi giorni per il secondo turno e per scegliere il Sindaco. Riteniamo opportuno per il futuro della città concentrare ogni sforzo utile per coinvolgere quanti hanno a cuore Piacenza. Per tale ragione, partendo dai temi, riteniamo utile un appello ai rappresentanti dell’associazione dei liberali affinché si trovi lo spazio per un incontro finalizzato al loro coinvolgimento nella squadra che amministrerà Piacenza con Patrizia Barbieri.”

Lo dichiarano le segreterie di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.