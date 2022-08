Nuovo ospedale, Tarasconi in Regione: “Massima disponibilità al cambio di area”. L’ex sindaco Barbieri: “Situazione tragica”

“Dalla Regione massima disponibilità e collaborazione di fronte alla nostra indicazione di voler scegliere, per la costruzione del nuovo ospedale, un’area diversa da quella scelta dalla precedente amministrazione. Come abbiamo sempre detto, esistono gli strumenti per poter procedere in questa direzione risparmiando tempo e denaro. E la Regione ce l’ha confermato. Siamo convinti e decisi: non perderemo tempo”. E’ quanto Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, annuncia sulla propria pagina Facebook.

“Sono “tornata” in Regione, a Bologna, dove fino a pochi giorni fa (e per gli ultimi otto anni della mia vita) avevo l’ufficio. Sono tornata da sindaca per avviare il dialogo su un tema a cui tengo molto, e chi ha seguito la campagna elettorale lo sa: il nuovo ospedale di Piacenza. Con l’assessora Adriana Fantini e con i dirigenti di Comune, Provincia e Ausl abbiamo incontrato l’assessore regionale Raffaele Donini, a sua volta accompagnato dai dirigenti competenti. È stato un incontro all’insegna dell’operatività e della concretezza”.

LA REPLICA DI PATRIZIA BARBIERI

“Se non fosse una situazione tragica, ci sarebbe sin da ridere. Quindi, dopo anni di lavoro condiviso con AUSL e Regione e una delibera di consiglio comunale, per un capriccio della nuova Sindaca oggi ci si rivolge ai piacentini e al mondo sanitario con: “Scusate ma avevamo scherzato”. Ma che serietà è mai questa? Che serietà è quella di un privato che parla di appuntamenti con la nuova amministrazione per trattare il prezzo di un’area? Non oso immaginare cosa ci riserverà il futuro”.