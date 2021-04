Calendario fitto di gare per Gas Sales Piacenza che domani, domenica 11 aprile, affronterà in trasferta Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia alle ore 17 nella quinta giornata di Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca.

Dopo tre vittorie importanti arrivate con Verona, Modena e Cisterna per i biancorossi è arrivata una battuta d’arresto contro Milano nella gara casalinga disputata giovedì sera. L’obiettivo per Clevenot e compagni, quindi, è lasciare alle spalle la sconfitta contro i meneghini e di ripartire, per continuare il percorso nel girone e conquistare l’accesso alle semifinali. Al momento Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha 7 punti in classifica e si trova appaiata ad altre due formazioni, Cisterna e Ravenna contro cui giocherà il 18 aprile.

Tra i migliori nel match con Milano c’è sicuramente Oleg Antonov, schiacciatore che sta dando un importante contributo ai biancorossi con giocate di qualità

“Dopo tre vittorie si è interrotta la nostra striscia positiva, ora non dobbiamo perderci d’animo. La prossima gara la giocheremo con Vibo Valentia, dovremo resettare quello che è successo nella gara contro Milano. L’obiettivo è cercare di fare una buona partita, fare quello che sappiamo fare e tornare con una vittoria. Giocare subito rappresenta un aspetto positivo, così possiamo subito riscattarci per riprendere il nostro percorso”.

Dopo l’uscita nei Play Off Scudetto contro Monza, i padroni di casa guidati in panchina da coach Valerio Baldovin sono incappati in qualche difficoltà nel pool per il 5° posto. Al momento, infatti, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è ferma in classifica a 3 punti con all’attivo un solo successo conquistato contro NBV Verona.