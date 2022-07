Ondata di calore, i consigli della nutrizionista piacentina Monica Maj: “Bere più acqua del solito aiuta, sfruttiamo frutta e verdura di stagione” – AUDIO

Ondata di calore, quali alimenti e bevande è preferibile consumare quando le temperature raggiungono picchi estremi come i 38/ 39 gradi di questi giorni? Cosa bisogna fare per evitare la disidratazione? Mentre a Piacenza è in corso l’Allerta Gialla per temperature elevate, emessa dalla Protezione Civile, sul tema è intervenuta a Radio Sound la nutrizionista piacentina Monica Maj.

Quando si pensa alle ondate di calore, si pensa subito all’acqua di cui noi siamo composti circa per il 60%. Quindi è l’acqua da preferire nel quotidiano per l’idratazione. Si parla dei famosi 2 litri al giorno che aumentano durante le giornate così calde. Non tutti però hanno voglia di farlo, quindi l’acqua si può sostituire ad esempio con tisane non zuccherate. Una cosa molto importante: non abituiamoci a bere aspettando la sensazione di sete, perché è ormai troppo tardi. Infatti è uno stimolo che si presenta in ritardo rispetto alla normale necessità.

L’Acqua però non è l’unica fonte di idratazione

No, ci si può idratare anche con il cibo. Come ad esempio con frutta e ortaggi che sono quelli più ricchi di acqua. Io dico sempre che la natura ci offre quello che abbiamo bisogno nel momento in cui abbiamo bisogno. Ad esempio in questa stagione ci sono melone e anguria ricchi d’acqua. Attraverso l’alimentazione possiamo sopperire quella che è la carenza idrica di questo periodo.

I gelati?

“Si ogni tanto, ma meglio i ghiaccioli fatti con frutta fresca”.

