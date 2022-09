Open Week sulle Malattie Cardiovascolari: il 30 Settembre consulenze gratuite a Piacenza. Fondazione Onda, in occasione della Giornata mondiale del Cuore che si celebra il 29 settembre, in qualità di Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H)Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco.

Casa di Cura Piacenza fa parte delle strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa indetta dalla Fondazione Onda per la giornata del 30 Settembre.

Gli specialisti dell’Unità Operativa di Cardiologia sia della Casa di Cura Piacenza (Dott. Pietro Maria Giovanni Agricola e Dott. Cesare Guasconi) che della Casa di Cura Sant’Antonino (Dott. Giuseppe Civardi e Dott. Claudio Dodi) si dedicheranno a consulenze gratuite in onore della Giornata mondiale del Cuore.

“Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa della Fondazione Onda, in quanto ospedale con Bollino Rosa – sottolineano il Direttore Sanitario della Casa di Cura Piacenza, il Prof. Mario Sanna e il Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Antonino, il Dott. Giuseppe Civardi – perché è stata pensata in quanto occasione utile per sottolineare e anche favorire la prevenzione di malattie cardiovascolari e per indagare sui pericoli ed i campanelli d’allarme da non sottovalutare in quanto connessi a tali patologie (fattori di ereditarietà, età avanzata, sedentarietà, sovrappeso, obesità etc.)”.

Sarà un momento di informazione, non solo per portare a conoscenza i bisogni dei pazienti, ma anche per avvicinarli alla figura del cardiologo.

La prenotazione sarà attiva dal 14 al 28 settembre fino ad esaurimento posti ed avverrà esclusivamente mediante email prevenzione@casadicura.pc.it.