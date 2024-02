Urtato da un mezzo in movimento, operaio ferito in una ditta di Fiorenzuola

Colpito da un mezzo in movimento, ferito operaio. I fatti sono accaduti a Fiorenzuola. L’uomo, 30 anni, era al lavoro all’interno di una ditta quando, per motivi da chiarire, è stato colpito da un mezzo in movimento. Una delle componenti del mezzo lo ha urtato al petto causandogli serie lesioni.

I colleghi hanno subito chiamato il 118. I sanitari, giunti sul posto, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Piacenza: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.