Flottilla bloccata dall’esercito israeliano, in 700 sfilano per le strade di Piacenza: “Palestina libera, Gaza libera” – FOTO

La Flotilla è stata bloccata dall’esercito israeliano. E il coordinamento per Gaza scende in piazza anche a Piacenza. Un lunghissimo corteo composto da oltre 700 persone ha sfilato per le vie del centro.

Il corteo è partito dai Giardini Margherita, percorrerà Viale il Piacentino, transiterà per Piazzale Marconi, per poi proseguire su Via Primogenita, Piazzale Roma, Viale Patrioti, Piazzale Libertà, Stradone Farnese, Dolmen, Barriera Genova, per concludersi sul Pubblico Passeggio.

“Abbiamo chiesto a tutta la cittadinanza di partecipare alle iniziative organizzate dal coordinamento per Gaza di Piacenza (sit-in e manifestazioni) a sostegno della Flotilla. Soprattutto contro il genocidio e l’invasione di Gaza ad opera dell’esercito israeliano e contro l’occupazione illegale dei territori palestinesi della Cisgiordania dove continuano le aggressioni dei coloni e dell’esercito contro civili palestinesi e l’espropriazione di terre per creare nuovi insediamenti israeliani”, commentano gli organizzatori.

“Chiediamo l’immediato cessate il fuoco, lo stop del genocidio in corso da quasi due anni a Gaza nonché la fine dell’assedio riaprendo i corridoi umanitari per far giungere alla popolazione gli aiuti necessari, immediate sanzioni per Israele e la fine di ogni rapporto diplomatico, economico/commerciale, culturale e sportivo con il regime genocidario di Israele”.

