Parchimetri e disagi, a Piacenza arriva Striscia la Notizia con Capitan Ventosa

Il tema parcheggi non smette di far discutere. Dopo lo scoppio della bomba legata alla fideiussione falsa, oggi è approdato a Piacenza anche il noto Capitan Ventosa, storico inviato del tg satirico Striscia la Notizia. Capitan Ventosa, alias Fabrizio Fontana, ha raggiunto la nostra città per documentare i disagi legati ai parchimetri. Due in particolare.

Da una parte l’obbligo di inserire l’esatto ammontare della sosta: in sostanza, se la prima ora costa 1,80 euro, il parchimetro impedisce di pagare 2 euro, tanto che sul display dell’apparecchio compare la scritta “somma vietata”.

Secondo disagio è rappresentato dalle commissioni che il cittadino deve affrontare qualora scelga di pagare con le carte. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni.