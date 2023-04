Assemblea dei Sindaci, parere favorevole al rendiconto di esercizio 2022

L’Assemblea dei Sindaci, che è tornata a riunirsi nella mattinata di ieri (lunedì 17 aprile) nella sala consiliare della Provincia di Piacenza, ha espresso parere favorevole al Rendiconto di esercizio 2022.

Si tratta del secondo step del consueto iter che, in merito, prevede sia l’adozione del documento (deliberata lo scorso mercoledì 12 aprile scorso) da parte del Consiglio Provinciale sia il parere dell’Assemblea dei sindaci (espresso appunto ieri) prima della definitiva approvazione (prevista in questo caso per domani, mercoledì 19 aprile) del Rendiconto di esercizio da parte del Consiglio Provinciale.

Larga condivisione, nel corso del dibattito, in merito agli ostacoli incontrati dai Comuni in relazione ai fondi Pnrr, dalla difficoltà nella gestione dei bandi ai ritardi nei pagamenti da parte dello Stato. Molto positivo, invece, il giudizio rispetto al supporto svolto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia.

L’Assemblea dei Sindaci ha poi affrontato le importanti tematiche del trasporto pubblico locale nel corso di un incontro con i vertici di Tempi Agenzia, rappresentata dall’amministratore unico Paolo Garetti e dal direttore Paolo Ripamonti.

La rilevanza delle principali questioni discusse – proroga fino al 2026 a Seta del contratto di servizio Tpl nel bacino di Piacenza, programma degli investimenti di Tempi Agenzia su mezzi e impianti, aumento del 4,3% (in linea con l’andamento dell’inflazione) della quota a carico dei Comuni per sostenere le spese e ritocchi in vista al prezzo dei biglietti – ha portato numerosi sindaci a formulare una serie di domande su diversi aspetti di natura tecnica e ad esprimere il proprio punto di vista, non senza accenti critici, rispetto ad alcune delle situazioni prospettate.