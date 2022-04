Pasqua, torna la voglia di partire. Gli operatori turistici piacentini: “Dopo anni difficili sono tante le richieste per il mare e le città d’arte” – AUDIO

Pasqua, torna la voglia di partire, sono 14 milioni gli italiani previsti in viaggio nelle festività. Mare e città d’arte le destinazioni preferite secondo le agenzie turistiche di Piacenza, tornate a lavorare a buon ritmo dopo l’allentamento delle restrizioni anti Covid.

“C’è stata una bella risposta – spiega Chiara dell’Agenzia Viaggi Maracaibo – sono tante le richieste dei piacentini soprattutto per il Mar Rosso. Per la prima volta nella mia vita ho visto l’inserimento di 5 voli a settimana per questa destinazione. Inoltre in tanti hanno scelto le capitali europee. Il mercato si è aperto un po’ a 360 gradi. L’aumento dei prezzi c’è stato però, probabilmente a causa dello stop di questi due anni, chi ha disponibilità ha scelto ugualmente di partire”.

“Noi abbiamo più richieste per il ponte del 25 aprile e per l’estate 2022 – commenta Luigi di Mondial Viaggi – però per le vacanze di Pasqua abbiamo comunque lavorato con le destinazioni intermedie, come Mar Rosso e Canarie”.

Giulia di Playtour: “Richieste ci sono. I piacentini che si sono rivolti a noi hanno scelto, per la maggior parte, di rimanere in Italia. L’aumento dei prezzi e l’insicurezza però non aiutano”.

Soddisfatta invece per l’andamento Gabriela di Davvero Viaggi: “Si parte! La gente ha voglia di uscire dalla città. Tra le mete più scelte c’è Tenerife, ma le richieste variano sia per l’estero che per l’Italia. L’aumento dei prezzi non ha fermato il desiderio di partire. C’è chi ha deciso di spendere anche per 4 giorni di vacanza”.

Pasqua, torna la voglia di partire. Gli operatori turistici piacentini: AUDIO SONDAGGIO