Pazienti oncologiche, parrucche per le donne che hanno perso i capelli. A Piacenza in arrivo oltre 32mila euro di risorse

Un gesto solo all’apparenza secondario, ma molto significativo per il benessere delle pazienti oncologiche. La Giunta ha, infatti, dato il via libera al contributo una tantum, fino a 400 euro, per l’acquisto di una parrucca alle donne che hanno perso i capelli a seguito di trattamenti radioterapici o chemioterapici. Ammontano a 458.193,15 euro le risorse che la Regione assegnerà alle Ausl. A Piacenza arriveranno 32.574,50 euro.

Saranno le Aziende sanitarie, infatti, che, una volta verificata la regolarità della documentazione presentata, accoglieranno le domande e a concederanno il contributo richiesto.

“Con queste risorse- sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi– confermiamo l’impegno della Regione a sostenere le pazienti oncologiche in un momento così delicato. La perdita dei capelli, a seguito delle terapie, è una ferita che si aggiunge alle conseguenze di terapie molto invasive e che possono essere molto dolorose. Poter aiutare le pazienti nell’acquisto di una parrucca è un piccolo segno di solidarietà, un contributo a rendere più dignitose le cure”.

Le risorse per Ausl

Questa la ripartizione per Ausl: a quella di Bologna andranno 119.270 euro, a quella di Modena 80.140,88 euro e a quella della Romagna 72.728,90 euro. E ancora, all’Ausl di Reggio Emilia 57.912,86 euro, all’Ausl di Ferrara 43.052,50 euro, a quella di Parma 39.723,51 euro, a quella di Piacenza 32.574,50 e all’Ausl di Imola 12.790 euro.

