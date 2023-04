Perrucci (Pd) sprona la giunta: “Alcuni progetti PNRR sono di massima urgenza”.

Accelerare i tempi per la costruzione del parcheggio ex Acna. L’invito all’amministrazione arriva proprio dalla maggioranza, nello specifico Stefano Perrucci, consigliere del Pd. “Il recupero dell’area ex Acna, un progetto PNRR, richiede massima urgenza., così come altri progetti che prevedono il recupero di aree dismesse della città”.

Il riferimento è alla situazione che praticamente ogni mattina si viene a creare all’ingresso del parcheggio per l’ospedale in via Campagna, con decine di auto in coda in attesa che si liberi un posto auto. In generale, però, Perrucci richiama la giunta a una maggiore celerità nell’attuazione di alcuni progetti importanti sempre rientranti nei finanziamenti da PNRR.

“Auspico che i nostri uffici siano pronti ad affrontare questa complessità e che siano prontamente istruite le nuove risorse umane che stanno per entrare. La politica è sogno ma anche pragmatismo: Trespidi e Barbieri hanno parlato di grandi progetti, significativi e degni di nota. I miei sogni si muovono in due direzioni: da una parte il recupero di aree come il comparto Cittadella-Casali e dell’area ex Acna, dall’altra progetti che guardino a grandi problematiche come lo smog e la siccità”.