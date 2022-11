Pensioni e sanità, Cisl: “Servono risorse professionali e strutturali per mantenere servizi di qualità e vicini alla propria casa”

“La sanità è l’anello debole del welfare, soprattutto per le persone anziane”.

Roberto Pezzani, responsabile dei Pensionati Cisl dell’Emilia Romagna, in occasione del convegno ‘Innovazione e prossimità: il futuro della sanità e dei servizi socio-sanitari’, non ha dubbi: “Accanto alla previdenza, è la sanità l’anello debole del welfare, soprattutto per le persone anziane”.

Infatti, dato l’incremento esponenziale della popolazione anziana “sempre più sono gli anziani i maggiori utenti dei servizi sanitari e socio assistenziali”.

Da qui la necessità, ribadita con forza da Pezzani, di “risorse professionali e strutturali, oltre che organizzative adeguate per realizzare quanto previsto dal Pnrr in termini di servizi territoriali personalizzati di qualità e vicini alla propria casa”.

Il sindacato Pensionati Cisl -osserva il responsabile Fnp emiliano romagnolo- insieme alla Cisl intende confrontarsi con Regione ed Enti Locali su bisogni e servizi esistenti sul territorio, al fine di definire al meglio il nuovo PSSR, tarato su una rete di prevenzione e servizi all’anziano a casa sua coi suoi famigliari, secondo un piano di assistenza individuale”.