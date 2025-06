Pentecoste ricca di appuntamenti il 7 e 8 giugno, Giubileo del volontariato e terza fase della visita pastorale – AUDIO

Pentecoste ricca di appuntamenti il 7 e 8 giugno per la Chiesa piacentina-bobbiese. Dal Giubileo del mondo del volontariato, della salute, della fragilità e della disabilità alla messa di apertura della terza fase della Visita pastorale.

Il 7 il Giubileo

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno è in programma un nuovo appuntamento diocesano nell’anno del Giubileo della speranza. Il mondo del volontariato, della salute, della fragilità e della disabilità vivrà un pellegrinaggio guidato dal vescovo mons. Adriano Cevolotto nel centro storico cittadino. Sarà un cammino in quattro tappe, ciascuna segnata dalla condivisione di esperienze di alcune delle realtà partecipanti, settore per settore.

Il ritrovo è alle ore 15.30 nella chiesa di San Giovanni in Canale (viale Beverora-via Croce) con la possibilità di confessarsi. Alle 16.30, sul sagrato della chiesa, ascolto di alcune testimonianze attorno alla parola “cura” della fragilità (anziani e malati).

Il pellegrinaggio continuerà in via Tempio, per la seconda sosta alla Protezione della Giovane: donne vulnerabili ed emigrazione al centro delle testimonianze, attorno alla parola “rispetto”. La terza sosta sarà in via Scalabrini agli Ospizi Civili: qui la parola chiave delle testimonianze (persone con disabilità, minori stranieri non accompagnati) sarà “accoglienza”.

Ultima tappa sul sagrato della Cattedrale, con l’animazione a cura dell’associazione Assofa sulla parola “reciprocità”. Alle ore 18.30 celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo in Duomo.

L’incontro è organizzato dalla diocesi in collaborazione con Csv Emilia-sede di Piacenza e Comune di Piacenza.

L’iniziativa è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte don Domenico Pascariello, incaricato nella diocesi per il percorso dell’Anno Santo; Massimo Magnaschi (Caritas diocesana); Itala Orlando, responsabile dell’Ufficio per la pastorale della salute; Raffaella Fontanesi, responsabile coordinamento area promozione di CSV Emilia.

“Il desiderio – sintetizziamo i diversi interventi – è di mostrare che la speranza non è una cosa teorica, ma un’esperienza da vivere e toccare con mano, possibile anche nella propria vita e situazione di difficoltà”.

L’8 giugno la messa di apertura della terza fase della Visita pastorale

Domenica 8 giugno, invece, si apre la terza fase della Visita pastorale al termine del lungo viaggio del vescovo mons. Adriano Cevolotto tra le 38 Comunità pastorali dei sette Vicariati diocesani. Alla conferenza stampa ne ha parlato don Paolo Cignatta, vicario episcopale per il coordinamento degli Uffici pastorali.

Iniziata il 14 gennaio 2024, la Visita si è protratta per quasi un anno e mezzo. Il nuovo percorso, “I passi del cammino”, consiste nel mettere in pratica le prospettive che la Visita pastorale ha messo in luce. L’appuntamento è alla messa presieduta dal Vescovo domenica 8 giugno alle 17 in Cattedrale.

Alla celebrazione, aperta a tutti, sono invitati in particolare i sacerdoti e i diaconi, i componenti delle Koinonie (i gruppi ristretti che orientano il percorso di ogni Comunità), dei Consigli pastorali e per gli affari economici, le comunità religiose e gli operatori pastorali.

“Vogliamo ringraziare Dio per l’esperienza vissuta – ha sottolineato don Cignatta – e invocare insieme lo Spirito Santo perché ci guidi nelle scelte future. Il nostro percorso si lega anche al Cammino sinodale della Chiesa italiana che si chiuderà a ottobre. Un tempo i Vescovi dopo le Visite pastorali indicevano un Sinodo diocesano; era il modo per continuare a coinvolgere l’intera comunità ecclesiale nelle decisioni pastorali. Oggi sta a noi realizzare quanto la Visita ha messo in movimento come passi da compiere e risorse da condividere”.