Perde il controllo della moto e cade in una scarpata, soccorso dai vigili del fuoco – FOTO

Perde il controllo della moto e termina la propria corsa nella scarpata. I fatti sono accaduti nella zona di Cerignale. Un motociclista stava viaggiando lungo la Statale 45 quando all’altezza di Ponte Organasco, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della moto. Dopo aver sbandato definitivamente, il centauro è scivolato lungo la carreggiata sull’asfalto per poi passare sotto al guardrail e precipitare lungo una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio che hanno lavorato duramente per raggiungere il ferito per poi affidarlo ai sanitari del 118. Ha riportato gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.