Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero in via Tramello, grave un ragazzo di 25 anni

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, grave un ragazzo di 25 anni. I fatti sono accaduti questa notte in via Tramello. Il giovane stava guidando una Fiat 600 quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il conducente dall’abitacolo accartocciato, poi i soccorsi del 118 hanno prestato le prime cure del caso al giovane per poi condurlo al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi. Dei rilievi del caso si sono occupati gli agenti della polizia locale.