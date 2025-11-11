Peste suina, Albasi (Pd): “Nuove risorse, rafforzamento del contenimento e impegno per la filiera”

“La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno nella lotta alla Peste Suina Africana, con azioni concrete a tutela degli allevamenti e della filiera suinicola locale, fortemente colpita dalla malattia” – afferma il Consigliere regionale Lodovico Albasi.

Questa mattina, nella seduta congiunta delle Commissioni Sanità e Politiche Economiche, gli assessori all’Agricoltura Alessio Mammi e alla Sanità Massimo Fabi, insieme al Commissario straordinario Giovanni Filippini, hanno illustrato le principali misure messe in campo: un nuovo bando da 2,7 milioni di euro per rafforzare la sicurezza degli allevamenti e sostenere le attività di contenimento dei cinghiali, comprese operazioni con i cani molecolari.

“Finalmente abbiamo un Commissario che comprende appieno cosa significhi affrontare la Peste Suina Africana sul territorio – ha dichiarato Albasi – Purtroppo, in passato, alcune precedenti gestioni non hanno ascoltato pienamente le esigenze locali, causando ritardi e sprechi di risorse. Un ringraziamento particolare va agli Ambiti Territoriali di Caccia e ai cacciatori, sempre disponibili e impegnati nelle operazioni di contenimento: le squadre saranno rafforzate fino a venti persone, incrementando l’efficacia delle attività di ricerca delle carcasse con i cani molecolari. Questo impegno concreto contribuisce a permettere al piacentino di uscire dalle restrizioni sanitarie.”

Albasi ha inoltre sottolineato il ruolo del lupo come vettore del virus: “I lupi possono spostarsi per molti chilometri in un solo giorno trasportando pezzi di carcassa infetti, rappresentando un ulteriore rischio. Su questo punto condivido le valutazioni del Commissario, che evidenziano l’importanza di un approccio coordinato e attento.”

Il 20 novembre, la Commissione Europea dovrebbe dare l’autorizzazione per l’uscita della provincia di Piacenza dalla zona di restrizione 3, con un progressivo allentamento delle norme, pur mantenendo alta la doverosa vigilanza sul territorio. “Si tratta di un risultato significativo: il territorio ha risposto efficacemente e l’impegno coordinato di ASL, ATC e Regione Emilia-Romagna dimostra come, con il lavoro di squadra, sia possibile affrontare con successo questa emergenza sanitaria”, ha concluso Albasi, confermando il proprio impegno nelle Commissioni Territorio e Sanità a disposizione del territorio e delle comunità locali.

