Piacenza, alloggi Erp: pubblicata la graduatoria definitiva. 359 le domande accolte 

E’ online, sulla home page e sull’Albo Pretorio del sito www.comune.piacenza, la graduatoria definitiva delle domande, con relativo punteggio e posizione, ammesse al primo bando 2023 – aperto tra il 1° marzo e il 2 maggio – per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Sulle stesse pagine web, così come presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via XXIV Maggio 28, dove è affisso il formato cartaceo, si può consultare anche l’elenco definitivo delle richieste escluse.

Sono 359 le domande accolte, sul totale di 488 pervenute. Per assicurare la massima diffusione delle informazioni, la graduatoria e l’elenco delle esclusioni sono stati trasmessi anche alle rappresentanze sindacali di categoria e agli sportelli Informasociale comunali. La graduatoria è efficace sin dal giorno della sua pubblicazione e conserva la propria validità sino all’entrata in vigore della successiva.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e diritto alla Casa del Comune di Piacenza, contattabile allo 0523-492162.