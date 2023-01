Piacenza Baseball – Doppio successo per l’U15 al torneo invernale lombardo

Prosegue spedito il cammino dell’U15 del Piacenza al Torneo Invernale Indoor lombardo. Al palazzetto dello sport di Limbiate (MB) i biancorossi hanno saputo aggiudicarsi due vittorie contro Bulls Rescaldina e Old Rags Lodi. Confronti non facili che i giovani guidati da Andrea D’Auria e Samuele Riviera si sono aggiudicati avendo la meglio sulla resistenza di avversarie che già alla vigilia non si preannunciavano particolarmente malleabili. Nel match che apriva la giornata il Piacenza ha battuto i Bulls 8-5 dopo essersi anche trovato in svantaggio (4-3) dopo due innings. Il pareggio al terzo e poi 4 punti al quarto attacco che mettevano fine al braccio di ferro tra due squadre capaci di produrre una sfida accesa ed avvincente. A seguire gli Old Rags Lodi battevano Brescia 5-2.

Il programma proseguiva col confronto tra le perdenti che vedeva Rescaldina avere la meglio di misura su Brescia (6-5). E, dulcis in fundo, la sfida tra le protagoniste di giornata ed a svettare era di nuovo Piacenza che superava gli Old Rags 9-4. Si restava sullo 0-0 per due innings dopo di che i piacentini prendevano il largo firmando un successo più che meritato. Questa la rosa schierata nel doppio impegno di Limbiate: Achilli A., Travaini, Pardi, Riviera M., Chalas, Longhi, D’Auria, Carminati, Mendoza C. e Mendoza J.