Piacenza Baseball, riparte l’attività indoor: U15 a Limbiate

Dopo quasi due anni di stop, domenica riparte l’attività indoor giovanile del Piacenza Baseball. Se infatti nel periodo estivo la pandemia non ha condizionato più di tanto i campionati, viceversa la versione invernale del batti e corri ha gioco forza subito le limitazioni ed i divieti propri di un pò tutte le attività sportive al coperto.

Nel febbraio del 2020 i tornei furono bruscamente interrotti. Ora finalmente si potrà riprendere a giocare. Ci si augura fino a marzo quando saranno in programma le finali.

Come avvenuto in passato, il Settore Giovanile del Piacenza Baseball aderisce al circuito indoor organizzato dal Comitato Lombardo, presentandosi nelle categorie U15 e U12. I più piccoli partiranno solo in gennaio ( inseriti nel girone B con Ares Milano, Senago ed Old Rags Lodi) mentre domenica tocca agli U15 inaugurare la stagione con due partite al palazzetto di Limbiate (MB).

Avversarie saranno gli Hornets Varese (al mattino alle ore 10,50) e Codogno (nel pomeriggio alle ore 13,30). A completare il girone B sono Rho ed Ares Milano che i biancorossi affronteranno più avanti nel calendario.