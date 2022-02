Piacenza calcio – Addio a Ivano Comba, tra i biancorossi più amati

È scomparso all’età di 62 anni Ivano Comba, indimenticato centrocampista del Piacenza. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha vestito la maglia biancorossa per sei stagioni. Ha conquistato due promozioni (in Serie C1 nel campionato 1983-1984 e in B nella stagione 1986-1987) e la Coppa Anglo-Italiana nel 1986.

Spostamento di Juventus U23-Piacenza

Piacenza Calcio 1919 informa che, come da comunicato della Lega Pro n. 189/DIV del 3 febbraio 2022, la gara Juventus U23 – Piacenza Calcio, valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno ed in programma mercoledì 16 febbraio 2022, sarà disputata giovedì 17 febbraio 2022 con fischio d’inizio alle ore 18:00. Lo spostamento è stato disposto per la concomitanza della gara Alessandria – Lecce di Serie BKT.