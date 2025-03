Piacenza Calcio, continuità ritrovata: l’analisi di Stefano Rossini su Radio Sound

Il Piacenza Calcio sembra aver finalmente trovato la sua strada, mostrando continuità di risultati e prestazioni. Dopo l’ultima vittoria casalinga, il tecnico Stefano Rossini è intervenuto nella nuova puntata di Caffè Biancorosso, in onda ogni mercoledì alle 9:30 su Radio Sound, per analizzare il momento della squadra. Con lui, il conduttore Massimo Casale e l’opinionista Andrea Amorini hanno approfondito i progressi dei biancorossi e gli aspetti su cui lavorare per il finale di stagione.

Un Piacenza in crescita, ma serve maggiore solidità mentale

L’ultima vittoria ha evidenziato un Piacenza più maturo, capace di dominare per 60 minuti e creare numerose occasioni. Amorini ha sottolineato come la squadra abbia mostrato il suo volto migliore nel primo tempo: “Poche volte in stagione abbiamo visto il Piacenza così sereno, con questa capacità di sviluppare gioco e creare opportunità.”

Tuttavia, il finale ha messo in luce alcune fragilità. “Quando siamo rimasti in dieci – ha spiegato Amorini – sono riaffiorati i fantasmi di una stagione difficile, con una squadra che ha iniziato a perdere certezze, abbassandosi troppo e rischiando di compromettere il risultato.”

Semaforo Verde: primo tempo dominante

Il Piacenza ha giocato il miglior primo tempo della stagione, chiudendolo in vantaggio e con diverse occasioni per arrotondare il punteggio. “Il semaforo verde – ha detto Amorini – è per i primi 60 minuti di gara, in cui la squadra ha dimostrato personalità, qualità e una tranquillità che raramente si era vista in questa stagione.”

Semaforo Rosso: la gestione delle difficoltà

Dall’altra parte, il semaforo rosso evidenzia le difficoltà nella gestione dell’inferiorità numerica. “Appena ci siamo ritrovati in dieci – ha spiegato Rossini – abbiamo perso sicurezze e certezze. Questo è un aspetto su cui dobbiamo ancora lavorare, perché in una stagione così difficile abbiamo bisogno di restare sempre concentrati.”

Rossini: “La squadra è cresciuta, ma dobbiamo evitare errori evitabili”

Intervenuto in diretta su Radio Sound, Stefano Rossini ha ribadito l’importanza della concentrazione nei dettagli: “Quest’anno troppe volte ci siamo fatti male da soli. Anche domenica abbiamo rischiato di compromettere una prestazione eccellente per un’ingenuità. Dobbiamo imparare a gestire meglio ogni situazione.”

Il tecnico ha anche parlato della ritrovata solidità della squadra: “Abbiamo finalmente più alternative a disposizione. Molti giocatori che prima non avevamo quasi mai visto ora stanno tornando disponibili. Questo aumenta la competizione interna e ci permette di avere più soluzioni.”

Il miglior undici? Rossini: “Non parlerei di titolari fissi”

Il Piacenza ha mostrato un assetto più definito nelle ultime partite, ma Rossini preferisce non parlare di un undici titolare fisso: “Quest’anno abbiamo avuto tantissime defezioni. Ora stiamo recuperando giocatori fondamentali come Muhic e Andreoli, che ci permettono di avere più opzioni e stimolano tutti a dare il massimo.”

Salvezza: un’impresa o un obiettivo minimo?

A una domanda diretta di Amorini su cosa significherebbe la salvezza, Rossini ha risposto in modo deciso: “Non voglio definirla né un’impresa né un atto dovuto. Il Piacenza ha qualità per restare in questa categoria, ma sappiamo che molte squadre, partite con obiettivi diversi, si sono trovate in difficoltà. Nulla è scontato.”

Prossima sfida: un avversario sottovalutato?

Il Piacenza è atteso da un’altra partita fondamentalein trasferta con la Sammaurese, ma Rossini mette in guardia dalle insidie del prossimo avversario: “Troveremo una squadra che a dicembre si è rinforzata molto e che ha un allenatore preparato. La classifica non rispecchia il suo reale valore. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia.”

