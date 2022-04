Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile: l’Under 13 perde la finale del girone Silver

L’Under 13 del Piacenza Calcio esce sconfitta dalla finale del Girone Silver della categoria Under 13 Pro. Dopo il 3-3 (risultato FIGC), a trionfare è la Spal per la differenza reti. Nel doppio confronto al “Rubini” tra le squadre biancorosse Under 17 ed Under 15 e le formazioni giovanili della Pro Sesto arrivano due sconfitte.

Per l’Under 17 guidata da mister Giacobone partenza subito in salita con gli ospiti che passano in vantaggio dopo soli sei minuti; Dalcerri trova il pareggio al 19’, ma la squadra di Sesto San Giovanni si riporta nuovamente avanti un minuto più tardi e alla mezz’ora realizza la terza rete; all’83’ Piacentini accorcia le distanze per il 2-3 finale.

I ragazzi di Bertolini passano due volte in vantaggio, prima con Macchitella e poi con Velardi, ma vengono ripresi in entrambe le occasioni e all’ultimo minuto incassano la rete del definitivo 2-3. Sconfitta anche per l’Under 17 femminile per 3-4 contro le ragazze del Cesena, in goal per le biancorosse Bono, Chiesa e Indelicato.

Perde in casa anche l’Under 14, 1-2 contro il Parma. Infine l’Under 12 nel Torneo Fair Play Elite U13, accede alla fase successiva grazie alle vittorie su Inter Club e Bibbiano, mentre l’Under 11 conquista il primo posto nel “Torneo della Pace” di Brugherio grazie alla vittoria per 4-0 contro i pari età del Renate.

Under 13

PIACENZA CALCIO – SPAL 3-3 (risultato FIGC)

1° tempo 0-2, 2° tempo 1-1, 3° tempo 2-2, Shoot Out 26-25

PIACENZA CALCIO: Battini, Granata, Quattrini, Ghisoni, Guzzaloni, Dellagiovanna, Ragno, Molinaroli, Chierici, Di Giacomo, Chiodaroli, Rusca, Polenghi, Freschi, Caramatti, Sanogo. All. Montagna

SPAL: Bosi, Deffo, Guasti, Zanetti M., Neri, Cornacchione, Marangon, Giannelli, Spero, Siviero, Cassetti, Zanetti E., Bui, Landulfo, Calabretta, Montanari, De Pieri, Zompetta. All. Buriani

MARCATORI PIACENZA: Sanogo; Dellagiovanna; Ghisoni

Under 17

PIACENZA CALCIO – PRO SESTO 2-3

PIACENZA CALCIO: Fossati, Piacentini, Napoletano, Gandolfi (46’ Riccardi), Carollo (57’ Monaco), Biasia, Dalcerri, Mantegazza (57’ Napolitano), Mattioli (57’ Ghilardotti, 76’ Ricciardi), Cabella, Salsa (46’ Bonafè). All. Giacobone

PRO SESTO: Tomea, Muca, Meriggi (70’ Parazzini), Laurato, San’Ambrogio, Ayokoue, Missaglia, Sapone, Toldo (70’ Carugati), Eranio (52’ Fekete), Cotugno. All. Angelotti

MARCATORI: 6’ Sapone, 19’ Dalcerri, 20’ Eranio, 30’ Toldo, 83’ Piacentini.

Under 17 femminile

PIACENZA CALCIO – CESENA 3-4

PIACENZA CALCIO: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bono, Perazzoli, Vallavanti, Indelicato, Chiesa, Zaini, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Lomi, Napolitano. All. Imprezzabile

MARCATORI PIACENZA: Bono, Chiesa, Indelicato

Under 15

PIACENZA CALCIO – PRO SESTO 2-3

PIACENZA CALCIO: Muzio, Serdani, Granata, Maserati, Costantini, Delmiglio, D’Angelo, Rossi (44’ Curti, 65’ Ciotola), Velardi (63’ Savoretti), Riboni (36’ Montebelli), Macchitella. All. Bertolini

PRO SESTO: Aquarone, Buccino (63’ Sculli), Gallo, Castagnola, Galvan, Bottoli, Abruzzese, Murante (58’ Legora), Rinaldi (58’ Midolo), Sironi, Leoni. All. Sacco.

MARCATORI: 15’ Macchitella, 20’ Sironi, 36’ Velardi, 47’ Rinaldi, 70’ Castagnola.

Under 14

PIACENZA CALCIO – PARMA 1-2

PIACENZA CALCIO: Ticchi, Asciano (43’ Spelta), Cavalli (54’ Prati), Terzi, Muzio, Pizzi, Demartini (43’ Vitale), Carrettoni (54’ Simeone), Capurso (54’ Martorelli), Desiderato, Herzuah (43’ Hohota). All. Chierici

PARMA: Marini, Antonelli, Musiari (64’ Bertolini), Bellofiore (36’ Parafioriti), Chiesa, Landini, Diallo, Maglione (45’ D’Amico), Muto, Atraoui, Arcuri (64’ Villaggi). All. Zandonai

MARCATORI: 25’ Diallo, 35’ Desiderato, 36’ Diallo.