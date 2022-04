Piacenza calcio in lutto! È morto Davide Reboli, storico capo-ultras

Ci ha lasciato lo storico capo ultras della Curva Nord Piacenza, Davide Reboli, che è stato trovato senza vita nella giornata di oggi. La causa? Un malore improvviso. Il tifoso numero 1 del Piace aveva 53 anni.

Da quasi 35 anni, Reboli era tra i volti più popolari grazie al suo ruolo interpretato con enorme passione insieme ai fratelli. Sempre presente in ogni angolo d’Italia per i colori biancorossi: dalla Serie A fino ai dilettanti. Soltanto tre anni fa, la scomparsa del fratello Marco fu motivo di grande dolore per Davide. Insieme condividevano l’amore viscerale per i colori del Piacenza. Che la terra gli sia lieve.

