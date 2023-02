Piacenza Calcio informa che Lorenzo Mosca, portiere della formazione Under 15 del settore giovanile biancorosso, è stato nuovamente convocato dal commissario tecnico di Lega, Daniele Arrigoni, per un test amichevole contro la Ternana che si giocherà domani, 22 febbraio, alle ore 15.00 al campo sportivo “Perona” di Terni.

Il raduno in terra umbra dei ragazzi di Arrigoni ha preso il via oggi per svolgere un allenamento.