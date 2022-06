Piacenza Coraggiosa, Magnani e Perotti: “Investire sulle start up diventando player di riferimento internazionale”

In questa campagna elettorale abbiamo assistito a diversi progetti di investimento ed utilizzo di risorse pubbliche per disegnare la città del futuro (anche se chi fresco di esperienza amministrativa e di lettura di bilanci avrebbe dovuto indicare dove tagliare costi per liberare capacità di spesa).

C’è anche chi promette assessori senza che, nello statuto del comune, venga citata la delega o la responsabilità dell’ente. Ma questo è il solito modo di far campagna elettorale, illudendo l’elettore per aumentare ancora il divario tra cittadino e rappresentante del popolo.

Come giovani candidati della lista civica Piacenza Coraggiosa a sostegno di Katia Tarasconi, vogliamo sottolineare l’importanza di generare nuovo valore aggiunto per la città. Prendendo atto del poco efficace (nullo, in realtà) lavoro con il mondo delle startup fatto dall’amministrazione uscente, Elisa Magnani e Francesco Perotti vogliono promuovere un nuovo modello di sviluppo economico capace di attrarre capitali, aziende e cervelli dall’estero. Il nostro ecosistema industriale, universitario ed artigianale è dotato di eccellenze riconosciute a livello internazionale e rappresenta senz’altro un substrato ideale per coltivare questo nuovo modello di fare impresa. In un mondo si evolve con una rapidità senza precedenti, generando innovazione e flussi economici sotto la spinta di queste nuove realtà imprenditoriali, riteniamo imperdonabile che la nostra città rimanga lontana da queste nuove e promettenti catene del valore. Per sottolineare l’importanza della nostra proposta, riportiamo di seguito qualche dato interessante circa queste dinamiche esponenziali:

● Nel settembre 2001 il costo di un sequenziamento genetico umano è stato di 95,263,702$, nel 2019 solo 942$ e oggi quasi 100.

● Valore di mercato di Tesla (nata nel 2003) 684 miliardi di $ contro Volkswagen (nata nel 1937) 106 (Stellantis “solo” 45)

● Nel novembre 2019, il giorno di promozione del colosso asiatico Alibaba denominato Singles’ Day, ci furono vendite per 39 miliardi di $. Un anno dopo, 74 miliardi di $.

● Tra il 1991 ed il 2000 furono lanciati 118 satelliti. Nel 2018 furono 372 i satelliti messi in orbita

● Le tecnologie additive (stampa 3D) stanno crescendo al ritmo tra il 16,7 ed il 37,6% annuo, con la media che si attesta vicino al 30. Dal 2009 al 2019 la crescita media è stata del 27%, che significa 11 volte il valore di mercato

● Nel 1994 viene fondata Amazon … (nel 2019 ha investito 36 miliardi di $ in ricerca, il Politecnico di Milano ha un bilancio di 1,2 miliardi – 2021)

Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna (rispettivamente Le Village, Tech-UP digital district, Motor Valley Accelerator e Forward Factory), per non parlare di altre realtà oltreoceano come Silicon Valley o Massachusetts – dove si gioca un’altra partita – si sono già dotati di cosiddetti incubatori o acceleratori, ovvero strutture in grado di attrarre investimenti sia pubblici (es: CDP – cassa depositi e prestiti) sia privati nazionali (aziende che investono in nuove scommesse imprenditoriali) che internazionali (Plug and Play Tech Center – Modena – il più grande acceleratore di startup al mondo con sede a Sunnyvale, California)

Certo, Piacenza rimane la capitale della macchina utensile e della meccanica di precisione, ma la quota di mercato si sta riducendo sempre più. Se il singolo privato non è in grado di intervenire per cercare nuove opportunità, visto la frammentazione e la dimensione media delle aziende, chi lo farà per loro? Il comune di Piacenza non ha certo grandi risorse o asset strategici in grado di intervenire direttamente, ma il ruolo di mediatore, di scout di idee, talenti, capitali e idee sicuramente lo può e deve ricoprire.

Piacenza sarà Coraggiosa se saprà invertire questa tendenza e diventare un player di riferimento internazionale per questo emergente modello economico. Il 12 Giugno sicuramente sarà un primo passo per questo cambiamento.