Gli infermieri di Piacenza Free: “Libera scelta terapeutica, anche per quanto riguarda il vaccino anti-Covid” – AUDIO

Sensibilizzare la popolazione sul tema della libera scelta, in particolare la scelta del vaccino anti-Covid. E’ l’obiettivo del gruppo Piacenza Free, che annovera infermieri, operatori sanitari e naturopati. Ma anche avvocati, dal momento che il tema del Diritto si interseca con l’emergenza sanitaria in atto.

“La libera scelta terapeutica è un tema a noi molto caro, come la libertà di coscienza secondo l’articolo 6 del codice deontologico dell’infermiere e la capacità di osservare il proprio senso critico, secondo l’articolo 10 del codice”, spiega Susanna Maggione.

“Ci battiamo non tanto per una scelta piuttosto di un’altra, quanto per la libertà d’opinione e per la possibilità di esercitare la scelta terapeutica secondo i criteri della deontologia medica e infermieristica”.

“Per chi volesse saperne di più o aderire, è possibile contattarci tramite Telegram o Facebook. Sul primo social siamo più di cento membri, cercateci e prendete parte al dibattito che quotidianamente si sviluppa all’interno del nostro gruppo”.