Piacenza – Ravenna 0-0, un punto d’oro per i biancorossi che escono virtualmente dalla zona playout. Rossini: “Ho visto una grinta in campo che non vedevo da tempo” – AUDIO

Un punto d’oro per il Piacenza, capace di bloccare sullo 0-0 la capolista Ravenna per uscire virtualmente d<ai play out. Ad inizio campionato erano considerate entrambe favorite del girone D. Al “Garilli” però i giallorossi di Marchionni arrivavano da favoriti, considerati i numeri da capogiro: 50 reti fatte, solo 15 subite.

L’ultima sconfitta dei ravennati risale allo scorso 6 ottobre. Il tecnico Rossini, tuttavia, ha studiato la gara nei dettagli e, nonostante le assenze di Santaripa, alle prese con un guaio muscolare e dei soliti Bithieme, Sartore, Manicone e Silva a cui si è aggiunto Mannucci, che saranno fuori dai giochi probabilmente fino a fine stagione, riesce ad imbrigliare la capolista, impedendogli di costruire grosse occasioni.

I biancorossi si schierano con il classico 3-4-2-1. Iob viene arretrato sulla linea difensiva con Somma e Zucchini; Ruiz e Napoletano ai lati di Palma, Tentoni con Corradi che va ad affiancare D’Agostino immediatamente alle spalle di Recino.

I locali giocano forse la miglior partita del campionato: in campo non si vedono i 29 punti di differenza tra le due squadre, al contrario, i piacentini costruiscono due ghiotte occasioni con Ruiz. Nel finale stringono i denti sul forcing degli ospiti e muovono la classifica. Domenica prossima saranno ospiti del Sasso Marconi per uno scontro diretto in chiave salvezza.

La partita

Primo tempo

Tutto pronto al "Garilli": via al match tra Piacenza e Ravenna.

5′- Tutto tranquillo fin qui. Squadre che iniziano a studiarsi, entrambe senza rischiare.

11′- Prima occasione del match con un cross di Palma a cercare Ruiz che prova di testa, palla fuori. Segnali positivi da parte dei biancorossi.

18′- Ravenna che comincia a farsi vedere: tentato un tiro da Lo Bosco finito alto sopra la testa di Franzini.

21′- Calcio d’angolo per i biancorossi, Corradi va dalla bandierina e la difesa ospite rinvia senza problemi. Ritmi molto bassi in questa prima metà di primo tempo, nessuna occasione pericolosa da segnalare.

27′- Tentato un colpo di testa da Recino su cross di Napoletano, palla che esce alla sinistra di Fresia.

35′- Ravenna in avanti alla ricerca del vantaggio, grande recupero di Tentoni ad evitare il pericolo.

38′- Rossetti prova il tiro dalla distanza, grande parata di Franzini a evitare il pericolo.

45′- 1′ di recupero assegnato dall’arbitro.

45+1′- Finisce la prima frazione di gioco. Vige l’equilibrio al “Garilli”, poche occasioni da ambe le parti. Altri 45′ per fare punti con la capolista.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo della gara tra Piacenza e Ravenna. Si riparte sul risultato di 0-0.

46′- Biancorossi in avanti, Corradi prova il mancino dal limite, tiro deviato, poi cerca il tiro Tentoni sulla ribattuta, palla a lato.

49′- Corradi fermo a terra dopo un contatto nella sua metà campo. Condizioni da valutare.

53′- Ruiz va palla al piede sull’out di sinistra, rientra sul piede forte e tenta il tiro a giro. Palla fuori di un nulla, occasione Piacenza. Intanto è rientrato in campo Corradi dopo lo stop di qualche minuto prima.

60′- Ravenna in avanti negli ultimi minuti, biancorossi che soffrono, ma che ripartono molto bene. Gara molto aperta anche in questo secondo tempo.

65′- Colpo di testa di Recino troppo centrale, Fresia blocca facilmente.

70′- Cambi nelle file dei biancorossi, Tentoni esce e al suo posto entra Muhic.

74′- Di Renzo e Guida entrano nelle file dei romagnoli. Difficoltà nell’affondare da parte di entrambe le squadre che cercano il tocco vincente in questo finale.

82′- Ravenna che negli ultimi minuti sta schiacciando il Piacenza e i biancorossi fanno fatica a ripartire. Pochi sofferenti minuti alla fine per fare punti. Del Dotto e Stefanoni entrano nelle file del Piacenza.

90′- 6′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+6′- Finisce qui. 90′ minuti di tentativi da entrambe le parti di segnare, ma il big match del “Garilli” finisce senza gol. I biancorossi escono dalla zona playout e i romagnoli fermano la striscia di 3 vittoria consecutive.

Formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Zucchini, Iob; Napoletano, Tentoni, Palma, Corradi, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Ravenna (3-5-2): Fresia; Venturini, Rossetti, Biagi, Lo Bosco, Rrapaj, Lorkipanidze, Manuzzi, Esposito, Onofri, Milan. All Marchionni.

A cura di Riccardo Celli