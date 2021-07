Piacenza Summer Sport: 5 settimane con numeri da capogiro!

Piacenza Summer Sport 2021: quasi 250 bambini in 5 settimane seguiti giorno dopo giorno da 10 educatori che, uniti ad altri 10 collaboratori, hanno reso il progetto grandioso, facendolo diventare sempre di più un punto di riferimento per tante famiglie, piacentine e non.

I numeri sono di quelli che ti fanno sorridere pensando al lavoro fatto in questi ultimi mesi e sono quelli del Piacenza Summer Sport. Il camp estivo multisport di Piacenza che continua la sua corsa in questa estate 2021 concludendosi con record di presenze.

Il camp multisport è durato 5 settimane di fila, passate tra sport, piscine e tanto divertimento. Tutto il team di formatori del Piacenza Summer Sport ha organizzato attività, giochi, momenti educativi, con una particolare attenzione al divertimento e alla crescita a 360 gradi. Un camp dedicato ai bambini e ragazzi fino a 12 anni. I ragazzi sono stati divisi in gruppi in base all’età e alle competenze motorie sperimentando a rotazione, durante la giornata, le diverse attività proposte, sotto la guida dei tecnici e istruttori specialisti nelle varie discipline.

Sport all’aria aperta, gioco, socializzazione, creatività, rispetto delle regole. Questi sono i temi che hanno caratterizzato il Piacenza Summer Sport e il suo staff di tecnici ed educatori.

Simone Zamboni responsabile del camp

“Siamo molto soddisfatti per l’ennesima estate di successo. Al limite del tutto esaurito. Siamo molto felici dello staff di quest’anno abbiamo tenuto un rapporto tra formatore e ragazzo davvero invidiabile: 1 a 15. Che ha garantito tanto divertimento per tutti i ragazzi. Hanno passato 5 settimane all’insegna del divertimento e dello sport. Tante famiglie ci hanno scelto anche quest’anno tra tutte le proposte che offriva la città di Piacenza per noi è un grande orgoglio. Stiamo già pensando all’edizione del prossimo anno con tante novità e sorprese”.

Numeri da record quindi per il Piacenza Summer Sport , il Centro Estivo Sportivo organizzato dalla Bakery Basket che è riuscito nell’impresa di migliorare quanto già di eccezionale aveva fatto negli anni precedenti animando l’estate di circa 250 bambini.