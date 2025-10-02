Riqualificazione di Piazza Casali e delle ex Scuderie di Maria Luigia, Piacenza invitata a Parigi per presentare il progetto

La riqualificazione di Piazza Casali e delle ex Scuderie di Maria Luigia è stata al centro della trasferta istituzionale che ha portato oggi a Parigi il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e l’assessore all’Urbanistica, Adriana Fantini. L’Amministrazione comunale è stata infatti invitata a partecipare a una study visit internazionale organizzata in collaborazione dalle cooperative Plateau Urbain (Francia) e Lama (Italia), entrambe attive nel settore della rigenerazione urbana e dell’abitare.

La nota dell’amministrazione comunale

La presentazione del progetto piacentino si è inserita nel panel intitolato “Il fattore sociale nei processi di rigenerazione urbana”, ospitato negli spazi di Les Arches Citoyennes, di fronte all’Hôtel de Ville. Una cornice prestigiosa che ha riunito amministratori, urbanisti ed esperti di livello europeo per confrontarsi sui modelli di sviluppo sostenibile delle città.

Nel suo intervento, la sindaca Tarasconi ha sottolineato come il recupero di Piazza Casali e delle Scuderie non rappresenti soltanto un’operazione architettonica, ma un progetto complessivo di rigenerazione, volto a restituire alla comunità spazi di qualità, accessibili e accoglienti. «La nostra ambizione – ha dichiarato – è che questi luoghi diventino parte integrante della vita quotidiana di famiglie, giovani e anziani, custodendo la memoria storica e al tempo stesso aprendosi al futuro. Essere qui a Parigi, a presentare la nostra visione accanto ad altre esperienze europee, è per Piacenza un riconoscimento importante e un’occasione di confronto preziosa».

Accanto agli amministratori piacentini, tra gli ospiti italiani hanno portato il loro contributo figure di primo piano come Elena Pianea (Regione Toscana), Rossana Zaccaria (Presidente Legacoop Abitanti e membro del Consiglio di Housing Europe).

Per Piacenza, la partecipazione a questo appuntamento rappresenta un passo ulteriore in una prospettiva di apertura internazionale, confermando l’impegno a coniugare sostenibilità, innovazione e cura dei luoghi della comunità.

