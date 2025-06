Piazza Cittadella, il cantiere può ripartire: nessuna interdittiva antimafia, ma società monitorata per un anno

Il cantiere di Piazza Cittadella può ripartire, nessuna interdittiva antimafia per GPS-Piacenza Parcheggi. Lo ha comunicato la Prefettura. C’è un “però”. Per un anno, la società titolare del cantiere sarà oggetto di un attento monitoraggio: in termini tecnici parliamo di una misura chiamata “prevenzione collaborativa”.

La prevenzione collaborativa

Questo nuovo strumento, previsto dall’art. 94 bis del codice antimafia – e introdotto dal Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” – configura un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo, in grado di modulare l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale.

La società in questione difatti potrà continuare a operare con i propri organi sociali, sia pure sotto la stretta sorveglianza dell’autorità prefettizia che ha prescritto una serie di misure di controllo, valide per il periodo di un anno, finalizzate al ripristino di condizioni di piena legalità.

Alla scadenza del periodo di osservazione, con l’avvalimento del Gruppo Interforze Antimafia, la prefettura potrà valutare il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ove venga accertato il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di infiltrazione mafiosa.