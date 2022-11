Placentia Half Marathon – Iscrizioni scontate per tutte le atlete in occasione della “Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne”

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, da venerdì 25 a domenica 27 novembre 2022, per tutte le atlete, sarà possibile iscriversi alla 26^ Placentia Half Marathon 2023 ad un costo di euro 15 anziché 25.

Questo “sconto” sul costo dell’iscrizione vuole solo essere un modo per contribuire a parlare di un problema che ha ormai da troppi anni dimensioni inaccettabili. La PHM in ogni edizione ha inserito nel suo programma iniziative contro la violenza di genere. Nella scorsa edizione “Corri con me”, progetto in collaborazione con il Comune di Piacenza, il Centro Antiviolenza, Telefono Rosa e CPIM Emilia, ed il “Ponte che unisce” dedicato a “Questo non è amore”, la campagna contro la violenza di genere della Polizia di Stato.

Vi suggeriamo 2 link. Il primo porta alla pagina dedicata alla giornata del 25 Novembre del sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il secondo vi permetterà di vedere il video realizzato dalla Polizia di Stato per la campagna “Questo non è amore”.

Anche durante la 26^ PHM l’attenzione alla violenza di genere avrà un ruolo significativo.

Per i gruppi sportivi che vorranno vivere l’esperienza della Placentia Half Marathon, proponiamo delle condizioni davvero speciali.