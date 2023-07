Truffa del resto ai danni dei commercianti del centro, fermate due rom. Controlli della polizia in città

Nella serata di ieri la Questura ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori. Ha partecipato il personale della Squadra Mobile di Piacenza e del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Nel corso della serata gli agenti hanno rintracciato e fermato in Corso Vittorio Emanuele due donne di origine rumena e domiciliate presso un campo nomadi dell’hinterland milanese. Alcuni commercianti le avevano segnalate in quanto dedite al tentativo della truffa “del resto”.

Accompagnate in questura e fotosegnalate, una delle due è stata denunciata per aver dichiarato false generalità agli operanti in fase di controllo, con sequestro di una carta di identità rumena ed un bancomat di presunta origine illecita. Entrambe erano destinatarie di proposta di foglio di via obbligatorio da questo capoluogo per tre anni.

In piazzale Roma gli operatori hanno fermato un uomo di origine straniera che in stato di alterazione inveiva contro i passanti. Lo hanno identificato, tranquillizzato e affidato a personale sanitario.

Nel corso del controllo straordinario la polizia ha controllato in tutto 28 persone.