Potature, il sindaco Tarasconi: “Servizio strutturato per la sicurezza della città e la salute del verde” – AUDIO

“La gestione e la potatura delle alberature cittadine rappresentano un servizio pubblico strutturato e continuo, fondato su monitoraggio costante, programmazione tecnica e investimenti mirati. Il Comune di Piacenza gestisce circa 30.000 alberi di cui oltre 14.000 censiti e monitorati su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai viali alberati, alle scuole e ai parchi pubblici, ovvero ai luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza”. Così il sindaco Katia Tarasconi in una nota.

LA NOTA DEL SINDACO TARASCONI

Ogni anno l’Amministrazione comunale investe circa 1 milione di euro in interventi straordinari dedicati al mantenimento in salute del patrimonio arboreo, cui si aggiungono oltre 1,2 milioni di euro per la manutenzione ordinaria. Un impegno economico e organizzativo che consente di garantire continuità nel tempo e interventi basati su criteri tecnici e preventivi.

Questa mattina la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha effettuato un sopralluogo in via Campesio, uno dei viali alberati cittadini, con alberature di notevoli dimensioni, dove sono in corso le potature previste dal programma comunale. «La cura del verde pubblico non è un intervento occasionale – ha sottolineato la sindaca – ma un lavoro continuo che si fonda sul monitoraggio degli alberi e su valutazioni tecniche puntuali. È così che si garantiscono sicurezza dei cittadini e salute delle piante». «Parliamo di un’attività programmata e costante – ha aggiunto Tarasconi – che consente di intervenire in modo mirato, evitando interventi emergenziali e prendendosi cura del patrimonio verde con responsabilità e visione di lungo periodo».

Alla base del servizio vi è un percorso strutturato che comprende il censimento delle alberature, il piano di valutazione del rischio e il piano di gestione del verde pubblico, elaborato e aggiornato da un’équipe di agronomi specializzati. Un sistema che permette di programmare le potature e gli interventi necessari, prevenendo situazioni di criticità e tutelando la sicurezza delle persone.

