Ferragosto, il prefetto Daniela Lupo in visita a soccorritori e forze dell’ordine

Nella mattinata di martedì 15 agosto, in occasione della festa dell’Assunta, il Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, accompagnata dal Vice Prefetto, Luigi Swich, si è recata in visita presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza.

Accolta dal Comandante Provinciale, Danilo Pilotti, il Prefetto ha manifestato vivo compiacimento, stima e appezzamento per l’attività istituzionale svolta dal personale del Comando, in servizio anche in questo giorno di festa.

Nella giornata odierna è stato evidenziato che il soccorso tecnico urgente sul territorio provinciale viene svolto, oltre che dal personale normalmente in servizio, 12 unità a Piacenza, 5 unità a Fiorenzuola, a Castel San Giovanni e a Bobbio, da un’ulteriore squadra di 5 unità finanziata dalla Regione Emilia Romagna, prevista in occasione della fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi.

Il Prefetto ha visitato brevemente la Sala Operativa del Comando dove ha assistito all’attività degli operatori di questo nevralgico settore, esprimendo soddisfazione per la professionalità manifestata dagli stessi.

Al termine della breve ma significativa visita, Daniela Lupo ha salutato personalmente tutto il personale in servizio, prima di congedarsi e lasciare il Comando Piacentino.

Oltre ai vigili del fuoco, il prefetto ha visitato Anpas, carabinieri, polizia e Croce Rossa.