I migliori presepi di Alta Val Tidone, premiate le scuole del comune ed Elisa Bigoni

Un’atmosfera raccolta e gioviale, nello scenario della suggestiva chiesa parrocchiale di Caminata, ha accompagnato l’ultimo riuscito evento del calendario del Magico Natale in Alta Val Tidone.

Dopo gli appuntamenti di Nibbiano, Trevozzo e Pecorara che hanno introdotto, tra intrattenimenti per grandi e piccini, l’arrivo della festività natalizia, è stato il piccolo e pittoresco borgo di Caminata ad accogliere le premiazioni dei due concorsi dedicati ai presepi e l’apprezzato concerto dei Cantori di Casaliggio, tra musiche sacre e popolari.

La premiazione

Attestati di merito sono stati consegnati dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone agli alunni e ai docenti delle scuole primarie “Milite Ignoto” di Nibbiano, “Pietro Buscarini” di Trevozzo e della scuola dell’infanzia “Anna Maria Canopi” di Nibbiano, che hanno partecipato al progetto “PresepeScuoleInsieme”, con l’esposizione per tutto il periodo natalizio delle loro rappresentazioni della Natività realizzate con materiali di recupero nelle casette comunali di Caminata, Nibbiano, Pecorara e Trevozzo.

Premiati anche gli autori dei presepi partecipanti al concorso “Metti in mostra il tuo presepe”, che nelle votazioni on line sui profili social del Comune ha visto prevalere Elisa Bigoni, alla quale è stato donato un omaggio di prodotti del territorio.

Presepe, simbolo della cristianità e della tradizione natalizia

“Anche quest’anno abbiamo voluto promuovere e sostenere iniziative legate al Presepe, simbolo della cristianità e della tradizione natalizia – hanno sottolineato Giovanni Dotti, Carlo Fontana, Simona Traversone e Alessandro Buroni, amministratori del Comune di Alta Val Tidone – Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto partecipare, a partire dagli insegnanti e dagli alunni delle scuole e tutti coloro che hanno condiviso la propria rappresentazione della Natività, diverse legate al nostro territorio. Le centinaia di preferenze online espresse certificano l’apprezzamento per questa iniziativa che contiamo di ulteriormente valorizzare”.

Al termine delle premiazioni, spazio per l’esibizione dei Cantori di Casaliggio con una formazione di una quindicina di elementi che ha intonato le più classiche liriche natalizie, oltre ai canti popolari e della tradizione con accompagnamento anche di chitarra e fisarmonica, coinvolgendo il pubblico presente nella piccola chiesa di Caminata. Al termine del concerto il brindisi augurale al nuovo anno e il rinfresco offerto dalla Pro Loco di Sala Mandelli. Ringraziamenti speciali sono stati rivolti a Don Gianmarco e a Franco Daprà per la disponibilità e la collaborazione organizzativa offerta.

