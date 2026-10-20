Prima di andare in scena, nuovo appuntamento il 25 ottobre con “L’Olandese Volante” di Wagner. Conduce la serata Martino Ruggero Dondi

20 Ottobre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Prima di andare in scena, nuovo appuntamento il 25 ottobre con “L’Olandese Volante” di Wagner

Nuovo appuntamento, domenica 25 ottobre alle ore 11, con “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza. Al Ridotto del Teatro Municipale, l’incontro a ingresso libero sarà dedicato a “L’Olandese Volante” di Richard Wagner, opera mai rappresentata a Piacenza, che andrà in scena venerdì 6 e domenica 8 novembre con la direzione di Martijn Dendievel e la regia di Matteo Mazzoni, come ultimo appuntamento della Stagione 2025/2026. “Der Fliegende Holländer” (L’Olandese Volante) segna anche l’atteso ritorno di un titolo wagneriano al Municipale: il compositore risulta assente da 26 anni dal palcoscenico piacentino.

 A condurre la guida all’ascolto sarà Martino Ruggero Dondi,giovane direttore d’orchestra che dal 2024 ha inaugurato sui social un canale di divulgazione musicale e operistica e ha tenuto incontri per teatri e festival, con l’intento di avvicinare i giovani alla musica classica e all’opera.

Composta tra il 1841 e il 1843, L’olandese volante segna un passaggio decisivo nell’evoluzione del linguaggio musicale wagneriano.  È una delle prime opere in cui si afferma con chiarezza la concezione del moderno dramma musicale, sostenuta dall’uso dei leitmotiv e da una tensione narrativa continua. Ispirata a una leggenda marinaresca di origine nordica, racconta la vicenda del capitano maledetto condannato a solcare i mari in eterno, destinato a trovare redenzione solo attraverso l’amore fedele di una donna. Una partitura di forte impatto teatrale, in cui elementi romantici, soprannaturali e psicologici si intrecciano con grande efficacia.

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