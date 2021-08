Primo giorno di scuola a ranghi ridotti per la Gas Sales Bluenergy Piacenza

Il roster della Gas Sales Piacenza dopo quattro mesi dall’ultimo match apre la nuova stagione sportiva 2021-22.

Questa mattina alla corte di Coach Lorenzo Bernardi hanno risposto presente sette giocatori: i centrali Alessandro Tondo, Edoardo Caneschi, Enrico Cester; il palleggiatore Pierre Pujol; gli schiacciatori Thibault Rossard e Oleg Antonov, infine, il libero Leonardo Scanferla.

Assente il centrale Maxwell Holt che atterrerà nelle prossime ore mentre lo schiacciatore Aaron Russell come già anticipato, si unirà in un secondo momento per questioni burocratiche legate al visto. Convocati a supporto del team, il libero Federico Tosi e lo schiacciatore Petar Dirlic.

Il restante gruppo squadra impegnato con le rispettive nazionali con i campionati Europei e Mondiali juniores under21 raggiungeranno successivamente la squadra.

In rispetto dei protocolli indetti dalla FIPAV e dalle norme vigenti COVID19, gli atleti sono stati sottoposti ai primi test ed esami clinici presso il Poliambulatorio Nuova Sicurezza Lavoro, storico sponsor piacentino della squadra.

La mattinata è proseguita in palestra con la prima sessione pesi sotto l’occhio attento dello staff tecnico e staff medico.

Nel pomeriggio raduno sul campo per le prime direttive, riscaldamento e mini-allenamento.

Schedule della settimana: due blocchi di allenamento divisi tra mattino e pomeriggio (mercoledì mattina libero).