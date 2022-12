Problemi al servizio di telefonia nella zona dell’alta Val d’Arda, i residenti lanciano una petizione

“Da mesi e mesi il servizio di telefonia mobile di Vodafone (fonia e dati) continua a subire interruzioni e malfunzionamenti nell’area dell’alta val d’Arda (Piacenza). Si tratta di un territorio montano con molte zone che sono servite da un solo operatore telefonico per cui quando il suo servizio si interrompe gli utenti rimangono completamente isolati (ormai le utenze fisse sono poche)”. La denuncia arriva dai residenti della zona di Morfasso, i quali hanno lanciato una petizione.

“Un territorio vasto, lontano anche oltre un’ora dai punti di pronto soccorso e con popolazione prevalentemente anziana per la quale la connettività telefonica è una delicata questione di “sicurezza”. Situazione nella quale, pertanto – pur consapevoli che stiamo parlando di compagnie private – non può essere il solo parametro economico relativo alle entrate dagli utenti, a guidare le azioni per garantire un servizio che ha evidentemente una valenza “pubblica”, vista la sua delicatezza; servizio che non può avere una vulnerabilità così elevata come dimostrato da tempo ingiustificato”.

“Chiediamo quindi a Vodafone di affrontare la questione in modo “risolutivo” per evitare azioni conseguenti da parte dell’utenza già pesantemente danneggiata. Nel contempo invitiamo le Istituzioni del territorio (alcune delle quali si stanno impegnando da tempo in tal senso, come il comune di Morfasso) a compiere ogni azione utile nei confronti di Vodafone affinché adotti le soluzioni tecniche ed organizzative idonee a garantire una copertura radiomobile continuativa ed adeguata.”

Link per firmare la petizone: https://www.change.org/Vidafone-Morfasso