Promemoria appuntamenti: l’Ausl potenzia l’invio di SMS di remind ai cittadini

Da domani, 16 maggio, nell’ambito del piano aziendale InnovaUtenza, l’Azienda Usl di Piacenza potenzia l’invio di messaggistica SMS ai cittadini per quanto riguarda le prenotazioni di specialistica ambulatoriale, per tutte le tipologie di prestazioni: in Servizio sanitario nazionale, Libera professione e autogestite direttamente dai reparti.

Il servizio si affianca agli SMS di promemoria (remind) che ormai da anni sono inviati al cittadino qualche giorno prima di un appuntamento per una prestazione prenotata e che sono circa 700mila all’anno.

“Da domani – spiega Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza – implementiamo del 50% questa attività di invio di SMS arrivando a oltre 1 milione di SMS all’anno. Il promemoria di conferma e spostamento riguarda anche le prestazioni in Libera professione e – questa è la novità più rilevante – quelle autogestite dai reparti, per le quali finora veniva spedita solo la comunicazione di remind”.

Nell’SMS inviato dall’Ausl sarà indicato il numero di prenotazione e il link del sito aziendale per avere informazioni più dettagliate sulla stessa. Il nuovo sistema di invio messaggi potrà quindi supportare il cittadino in una gestione più efficiente della sua prenotazione, soprattutto nel caso in cui debba spostarla e annullarla. “È un aiuto – evidenzia Fugazzi – anche per evitare di incorrere nella sanzione amministrativa (il cosiddetto malus) disposta dalla Regione Emilia-Romagna nel 2016 per limitare gli abbandoni senza disdetta o con disdetta tardiva delle prenotazioni”.

Il sistema sarà operativo da domani, 16 maggio, giorno nel cui sarà possibile qualche disagio dovuto a problematiche tecniche che potrebbero duplicare gli SMS inviati agli utenti.

Dal 17 maggio la nuova modalità sarà essere totalmente a regime.