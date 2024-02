Promozione – Il Piacenza Basket Club supera il Cus Parma e si porta al primo posto in classifica

Vittoria fondamentale per il Piacenza Basket Club che supera in trasferta il Cus Parma 44-58 e si porta al primo posto in classifica approfittando della sconfitta di Fiorenzuola con Parmacanestro.

Piacenza parte subito decisa chiudendo a +7 il primo quarto e allungando ulteriormente nella seconda frazione di gioco dove concede solo 7 punti realizzati agli avversari. All’intervallo lungo i biancorossi sono avanti 17-31.

Al rientro in campo il Cus prova a rientrare in partita sospinta dai canestri di Zerbini e dalle triple di Spiridon che riportano i padroni di casa sotto la doppia cifra di svantaggio. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Bertozzi mantengo il sangue freddo e chiudono definitivamente la pratica grazie a 3 canestri consecutivi di Pirolo (11 punti in 11 minuti per lui).

Nella prossima giornata di campionato, il Piacenza Basket Club è atteso dalla terza trasferta consecutiva a Parma, questa volta sul parquet della Ducale Magik, venerdì 9 Febbraio alle ore 21:30.

CUS PARMA – PIACENZA BASKET CLUB 44-58

(10-17, 7-14, 18-14, 9-13)

Tabellini: Fermi 6, Dallavalle, Stella 5, Righi 3, Stecconi 2, Massari 8, Rigoni M. 4, Rigoni F. 2, Perego 8, Villa 9, Pirolo 11, Fumi. All. Bertozzi