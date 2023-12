Provincia, programmati per il 2024 investimenti per oltre 35 milioni di euro. Allarme peste suina: due cinghiali trovati positivi

Il Consiglio Provinciale, che si è riunito ieri (mercoledì 13 dicembre)in forma mista, ha adottato con voto unanime la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026.

Nota di aggiornamento del DUP 2024-2026

La nota di aggiornamento del DUP 2024-2026 conferma gli obiettivi strategici ed operativi già presentati a luglio, presentando alcuni elementi di novità sia nella sezione strategica (la parte di analisi è stata aggiornata con le informazioni più recenti) sia nella sezione operativa (contenente, tra l’altro, elenco e stato di attuazione degli interventi PNRR).

Sono stati inseriti nel documento, quali parti integranti, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio dell’Ente anno 2024, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, il Programma annuale per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma anno 2024 e la Programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale 2024-2026.

Bilancio di previsione 2024-202

Approvato dal Consiglio Provinciale anche il Bilancio di previsione 2024-2026, che presenta entrate correnti pari ad euro 41.790.541: la contrazione di quasi un milione rispetto allo scorso anno è dovuta principalmente al ridursi dei trasferimenti per il caro energia.

Considerando che il prossimo anno saranno richieste dallo Stato ulteriori risorse per la spending review pari a 400.000 euro (100.000 già previsti con la legge di bilancio 2023 e 300.000 che si stima saranno legati alla legge di bilancio 2024, che ha previsto 50.000.000 di tagli aggiuntivi a carico delle Province), le risorse disponibili per le funzioni provinciali subiranno una riduzione che costringe ad una gestione particolarmente attenta dal lato della spesa. Di conseguenza – rispetto al bilancio assestato dello scorso anno – le spese correnti previste sono in riduzione, passando da euro 43.816.136 ad euro 42.354.000.

Programmati per il 2024 investimenti per oltre 35 milioni di euro

Nonostante le difficoltà sono programmati, per il solo 2024, investimenti per oltre 35 milioni di euro, in parte finanziati con risorse accertate nell’esercizio 2023, e in parte – per l’esattezza per 19 milioni – a carico del bilancio del prossimo anno. Di questi ultimi 8.000.000 sono finanziati dal PNRR, 4.608.000 dallo Stato, e oltre 5.800.000 con mutui. A questi ultimi si è infatti deciso di ricorrere, per la prima volta da molti anni, per far fronte in particolare ai fabbisogni di investimento in materia di edilizia scolastica.

La presentazione tecnica di bilancio è stata illustrata nelle sue principali cifre dal direttore generale Vittorio Silva, mentre il programma delle opere pubbliche è stato riassunto dal dirigente del servizio Viabilità e Programmazione Lavori Pubblici, Davide Marenghi.

Il Consiglio Provinciale ha inoltre approvato all’unanimità anche lo schema di convenzione per l’utilizzo, da parte di Comuni/Unione dei Comuni del territorio, dei servizi dell’Ufficio comunicazione della Provincia di Piacenza per l’organizzazione di conferenze stampa e per la preparazione di comunicati stampa riguardanti le principali iniziative di valorizzazione territoriale e i più rilevanti progetti pubblici di interesse sovracomunale. Viene confermato l’impianto attuale, che prevede la possibilità di adesione di un massimo di 10 tra Comuni ed Unioni: la novità è nella durata, che da annuale diventa biennale.

Peste suina

In occasione delle comunicazioni iniziali c’è stato spazio (con l’intervento del consigliere Maloberti) per le problematiche legate alla diffusione della PSA dopo l’accertamento, nel Piacentino, della positività di altri due cinghiali.