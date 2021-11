Provvedimenti alla circolazione in Corso Vittorio Emanuele, via Negri e via Illica

Si comunica che, per consentire l’installazione di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata di un palazzo, dalla mezzanotte di lunedì 15 alle ore 24 di martedì 30 novembre, in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra i civici 138 e 140, sono istituiti il senso unico alternato e la contestuale revoca del doppio senso di circolazione.

Inoltre, allo scopo di garantire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura di un tetto condominiale, da oggi sino alle ore 24 di mercoledì 17 novembre, in via Negri, nel tratto compreso tra i civici 15 e 17, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Infine, a integrazione del precedente provvedimento assunto per consentire l’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori di rifacimento della copertura di un fabbricato, dalle ore 13 alle ore 18 di martedì 16, lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25 novembre, in via Illica, nel tratto compreso tra i civici 9 e 21, è istituito il divieto di circolazione.