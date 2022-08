Provvedimenti alla circolazione nelle vie Cittadella e San Marco e in Largo Matteotti

Si comunica che, alla luce delle indicazioni trasmesse dalla Questura di Piacenza richiedenti la necessità di istituire provvedimenti di modifica della circolazione stradale, dalle ore 13 di domani, giovedì 18 alle ore 11 di venerdì 19 agosto, in via Cittadella, dal civico 10 all’incrocio formato con via San Marco, in via San Marco, dall’incrocio formato con via Cittadella fino al civico 1° e in Largo Matteotti, dall’incrocio formato con via Cittadella fino al civico 15, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.