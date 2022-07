Provvedimenti alla circolazione nelle vie Pace e Cavaglieri

Si comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori di scavo per il teleriscaldamento, dalla mezzanotte di giovedì 28 alle ore 24 di venerdì 29 luglio, in via Pace, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Scalabrini e quello con vicolo del Tarocco, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata e di circolazione; nei primi due stalli situati nei pressi del civico 1 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre la revoca del senso unico di circolazione a uso esclusivo dei residenti e possessori di posti auto ivi ubicati è istituita nel tratto compreso tra il civico 5 e l’incrocio con piazza Duomo, nonché nei Chiostri del Duomo, nel tratto compreso tra il civico 10 e l’incrocio con piazza Duomo.

Inoltre, per gli stessi motivi, dalla mezzanotte di domenica 31 luglio alle ore 24 di lunedì 15 agosto, in via Cavaglieri, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Emilia Parmense e quello con via Magnani, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico con direzione consentita da via Emilia Parmense a via Magnani, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nei tratti delimitati dalla apposita segnaletica di cantiere. Infine, in via Magnani all’incrocio con via Cavaglieri è istituita la direzione obbligatoria a sinistra.