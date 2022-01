Provvedimenti alla circolazione nelle vie San Marco e Genova

Si comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori edili in uno stabile in fase di ristrutturazione, dalle ore 7 alle ore 13 di mercoledì 12 gennaio, in via San Marco, nel tratto compreso tra via Mandelli e vicolo Borghi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e quello di circolazione. Ugualmente, sempre per garantire la prosecuzione di alcuni lavori edili riguardanti un edificio in via di sistemazione, da stamani e sino alle ore 17 di venerdì 21 gennaio, in via Genova, nel tratto di pista ciclabile compreso tra il civico 25 e gli estremi del cantiere, è istituito il divieto di circolazione, mentre nel tratto di strada in prossimità del civico 25 nell’area delimitata dall’apposita segnaletica, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.