Punti di vista: “Grande spirito di squadra”. L’analisi di Amorini dopo Ciserano-Piacenza – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

La vittoria e lo spirito di squadra sono le positività che ci portiamo a casa dal match di Ciserano, per il resto il cantiere biancorosso è ancora in corso perché negli ultimi venti minuti la squadra ha sofferto troppo la voglia dei padroni di casa di trovare un pareggio di prestigio.

Fare valutazioni sulla squadra alla prima di campionato è concettualmente sbagliato. Di certo si intuiscono potenzialità importantissime dalla metà campo in su ed una vulnerabilità importante in difesa. Si deve lavorare per dare un’organizzazione che permette alla squadra di avere un equilibrio. La chiosa finale è per la sorpresa Ndoye: un giocatore che in questa categoria può fare veramente la differenza

