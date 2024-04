Punti di vista: “Spingiamo la squadra verso l’impresa”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Real Calepina – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

La dura legge del gol cantavano gli 883, apparentemente a senso unico contro il Piacenza calcio. È infatti ancora una gol dopo il novantesimo a sbarrare al Piacenza la strada per il suo obiettivo. Se l’anno scorso fu la Triestina nell’ultima di campionato a segnare il gol che valse la retrocessione ai biancorossi al minuto 94, stavolta è il minuto 95 ad impedire al Piacenza calcio di tornare in testa al campionato. L’unico vantaggio reale è che rispetto allo scorso anno abbiamo ancora una partita per provare a fare il miracolo.

Avevo molta paura del match contro la Real Calepina perché pensavo che fosse complicato credere ancora all’operazione sorpasso, invece la squadra ha approcciato la partita in maniera splendida. Una mezz’ora con un gol, tante occasioni ed una sola squadra in campo, poi un po’ di preoccupazioni ma con i cambi abbiamo ripreso forza e chiuso la partita sul 3-0. Squadra che sta bene è in fiducia, ma la vera sorpresa è stata la prestazione di Corradi: partita di grande qualità e quantità.

Ora abbiamo solo una chance: vincere in trasferta contro la Varesina e sperare che lo stellone (alias Villa Valle) giochi la partita che se vuole può fare. Di una cosa siamo certi, a Venegono domenica lo stadio sarà tutto biancorosso: spingiamo la squadra verso quella che sarebbe una impresa ai limite dell’impossibile.

