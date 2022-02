Quattro nuovi vigili del fuoco a rafforzare l’organico piacentino

Quattro nuovi vigili del Fuoco per rafforzare l’organico di Piacenza. La buona notizia è stata data ieri dal deputato del M5S Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno con deleghe ai Servizi elettorali e demografici, alla Finanza locale e, appunto, ai Vigili del Fuoco, che ha annunciato la presa in servizio di 255 nuovi Vigili usciti dal 91esimo Corso. “Sul totale nazionale di 255 nuove unità, ben 42 nuovi Vigili sono destinati all’Emilia-Romagna e di questi quattro prenderanno a breve servizio a Piacenza”, commentano i parlamentari emiliani pentastellati Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi.

“La misura, fortemente voluta dal M5S, dimostra la nostra attenzione alle esigenze di sicurezza anche nel nostro territorio, dove le emergenze, legate per esempio ai problemi causati dal dissesto idrogeologico, purtroppo non mancano. Ma dimostra anche l’attenzione verso un corpo, quello dei Vigili del Fuoco, tra i più amati e preziosi. Non a caso soltanto pochi giorni fa è stato siglato, proprio alla presenza del collega Sibilia presso il Ministero dell’Interno, il nuovo contratto (per maggiori dettagli: https://tinyurl.com/2jp7yfxc), che allinea gli stipendi dei Vigili ai comparti di Difesa e Sicurezza e introduce nuovi diritti. Buon lavoro quindi ai neoassunti”, concludono i parlamentari pentastellati.