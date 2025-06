Raccolta rifiuti a Piozzano, attivi gli informatori Iren per la consegna dei contenitori

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, ATERSIR, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

In linea con le attuali normative, finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della differenziata, nel mese di giugno i cittadini e le attività del Comune di Piozzano verranno coinvolti in prima persona nel cambiamento del sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio, che da stradale diventerà porta a porta per il rifiuto residuo indifferenziato, per la carta e per il rifiuto organico.

La nuova modalità

La nuova modalità riguarderà in maniera prevalente la maggior parte del territorio comunale e verrà modulata con varianti per le zone con minore densità abitativa.

Incaricati di Iren si recheranno a domicilio per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare e spiegare i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente il rifiuto indifferenziato.

Ad ogni utenza verrà consegnato un bidoncino grigio per il rifiuto indifferenziato, dotato di microchip di riconoscimento: in futuro permetterà la lettura e il conteggio di ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza sarà previsto un numero di svuotamenti annuale, compreso nella tariffa.

La nuova tariffazione

La nuova tariffazione non parte subito. Nei prossimi mesi è previsto un periodo di test, fondamentale per perfezionare le modalità di raccolta differenziata e ridurre al minimo il conferimento dell’indifferenziato.

Importante è che il bidoncino grigio venga esposto solo quando è pieno.

Ad ogni utenza verrà consegnato un contenitore domiciliare per la raccolta della carta: sarà blu, in applicazione della normativa europea che identifica il colore blu per la carta e il giallo per la plastica. La raccolta della carta avrà frequenza quindicinale.

L’organico

L’organico – Si tratta di una novità per i cittadini di Piozzano, che saranno invitati a separare il rifiuto organico (scarti di cibo derivanti dalla preparazione o dal consumo di pasti, alimenti deteriorati ecc.) negli appositi contenitori che verranno forniti (uno da utilizzare all’interno delle abitazioni ed uno per esporre il rifiuto per la raccolta). Il servizio, che sarà svolto con modalità porta a porta, avrà frequenza bisettimanale.

Nulla cambia invece per i contenitori stradali di plastica-barattolame e vetro.

Inoltre, dal mese successivo al passaggio degli informatori verrà introdotto il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio (su prenotazione).

Gli incaricati di Iren stanno passando presso ogni utenza: non potendo entrare presso le abitazioni citofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta. Saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Successivamente, per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non vi abbiano trovato al vostro domicilio, sarà anche possibile rivolgersi al Punto Ambiente Temporaneo presso Piazza dei Tigli (fronte Municipio), presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren

Punto Ambiente temporaneo presso Punto Ambiente temporaneo in Piazza dei Tigli

giovedì 3/07: dalle 9 alle 13

sabato 5/07 e 12/07: dalle 9 alle 13

